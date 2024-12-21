Дроны атаковали столицу Татарстана Казань 1 21.12.2024, 9:31

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БПЛА врезался в элитный 37-этажный дом.

В Республике Татарстан РФ в субботу, 21 декабря, раздавались взрывы. Местные жители заявляют об атаке дронами и «работе ПВО».

Российский Telegram-канал Astra пишет, что в Казани один из БПЛА врезался в элитный 37-этажный дом. В Сети опубликовали кадры прилета, на которых видно, как дрон влетает в верхние этажи дома, возникает взрыв и пожар.

Мониторинговые каналы пишут, что дрон влетел в дом в результате работы российской РЭБ.

В свою очередь росСМИ пишут о новых взрывах в Казани. По данным российского паблика Baza, еще один дрон мог влететь в многоэтажку в ЖК «Манхэттен».

Минобороны страны-агрессора утверждает, что ПВО якобы «уничтожила» утром 21 декабря один беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Татарстан.

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