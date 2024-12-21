Украине передадут $1,1 миллиарда
- 21.12.2024, 9:39
МВФ одобрил новый транш.
В МВФ завершили 6-й пересмотр программы расширенного финансирования для Украины
Было одобрено выделение нашему государству нового транша в размере 1,1 млрд долларов
Совет директоров Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов.
Об этом сообщили в МВФ и Министерстве финансов Украины. Отмечается, что транш Украина получит уже в ближайшее время.
«По результатам успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 1,1 млрд долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США», - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
В МВФ отметили, что, несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Отмечается, что были выполнены все критерии эффективности и структурные контрольные показатели, которые были запланированы на конец сентября.
В то же время в МВФ отметили необходимость сохранить темпы реформ, в частности в сфере мобилизации внутренних доходов, для макроэкономической стабильности и восстановления фискальной устойчивости.
«Экономика остается устойчивой, что отражает способность домохозяйств и компаний к адаптации, однако риски растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре и напряженности на рынке труда. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств имеет ключевое значение для своевременного реагирования», - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Она подчеркнула, что ключевое значение для дальнейшей стабильности экономики будет иметь строгое выполнение принятого госбюджета-2025. Также она добавила, что Украине нужно продолжать прогресс в мобилизации внутренних доходов, чтобы удовлетворить приоритетные потребности в расходах и восстановление фискальной устойчивости.