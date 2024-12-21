Украине передадут $1,1 миллиарда 21.12.2024, 9:39

МВФ одобрил новый транш.

В МВФ завершили 6-й пересмотр программы расширенного финансирования для Украины

Было одобрено выделение нашему государству нового транша в размере 1,1 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов.

Об этом сообщили в МВФ и Министерстве финансов Украины. Отмечается, что транш Украина получит уже в ближайшее время.

«По результатам успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 1,1 млрд долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США», - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В МВФ отметили, что, несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Отмечается, что были выполнены все критерии эффективности и структурные контрольные показатели, которые были запланированы на конец сентября.

В то же время в МВФ отметили необходимость сохранить темпы реформ, в частности в сфере мобилизации внутренних доходов, для макроэкономической стабильности и восстановления фискальной устойчивости.

«Экономика остается устойчивой, что отражает способность домохозяйств и компаний к адаптации, однако риски растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре и напряженности на рынке труда. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств имеет ключевое значение для своевременного реагирования», - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она подчеркнула, что ключевое значение для дальнейшей стабильности экономики будет иметь строгое выполнение принятого госбюджета-2025. Также она добавила, что Украине нужно продолжать прогресс в мобилизации внутренних доходов, чтобы удовлетворить приоритетные потребности в расходах и восстановление фискальной устойчивости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com