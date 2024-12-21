Палата представителей США предотвратила закрытие правительства 21.12.2024, 9:50

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Вопреки требованию избранного президента Дональда Трампа.

Палата представителей США в пятницу приняла законопроект, предотвращающий закрытие правительства в полночь, вопреки требованию избранного президента Дональда Трампа одобрить увеличение лимита государственного долга.

Законопроект был одобрен 366 голосами против 34, сообщает «Голос Америки».

Теперь Сенат должен принять этот законопроект, чтобы направить его на подписание действующему президенту Джо Байдену. Белый дом заявил, что Байден подпишет его, чтобы обеспечить бесперебойную работу правительства США.

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Законопроект предусматривает продление финансирования правительства до 14 марта, выделение $100 миллиардов для штатов, пострадавших от стихийных бедствий, и мер поддержки объемом в $10 миллиардов для фермеров. При этом пакет мер не предусматривает повышения потолка государственного долга — сложной задачи, на решении которой Трамп настаивал до своего вступления в должность 20 января, отмечает Reuters.

Закрытие правительства нарушило бы работу правоохранительных органов и службы национальных парков США, а также привело бы к приостановке выплаты зарплат миллионам федеральных служащих. Торговая ассоциация туристической отрасли U.S. Travel Association предупредила, что закрытие правительства могло бы привести авиалинии к убыткам в $1 миллиард в неделю, нарушилась бы работа гостиниц — и всё это в напряженный рождественский сезон.

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