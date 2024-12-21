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«Юта» Владислава Колячонка одержала 4-ю победу подряд в НХЛ

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  • 21.12.2024, 9:58
«Юта» Владислава Колячонка одержала 4-ю победу подряд в НХЛ
Владислав Колячонок

Белорус заработал показатель полезности «+1».

Хоккеисты «Юты» одержали волевую победу над «Миннесотой Уайлд» и продлили победную серию до 4 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Миннесота — Юта — 1:2 (Зуккарелло, 10:20; Гюнтер, 11:20, 50:01-бол.), пишет betnews.by.

Матс Зуккарелло открыл счет в середине первого периода с передачи Кирилла Капризова. Капризов набрал свое 49-е очко в текущем сезоне и догнал по этому показателю форварда «Тампы» Никиту Кучерова.

Но «дикари» не удержали победный счет: уже через минуту после гола Зуккарелло Дилан Гюнтер восстановил равенство на табло. Именно Гюнтер забросил и победную шайбу «Юты», реализовав большинство на 51-й минуте. Он провел уже 5-й матч с 2+ голами в нынешнем чемпионате — больше таких игр (6) только у Капризова.

Белорусский защитник гостей Владислав Колячонок отыграл 9 минут 9 секунд и заработал показатель полезности «+1».

В этом сезоне у Колячонка 5 (2+3) очков в 17 матчах.

«Юта» одержала рекордную в истории франшизы 7-ю выездную победу подряд, но пока не входит в зону плей-офф. С 37 очками в 32 играх она занимает 9-е место в Западной конференции.

«Миннесота» идет 3-й на Западе с 44 очками. При этом «дикари» проиграли последние 3 матча.

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