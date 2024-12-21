Новый позор Медведева 3 Андрей Калитин

21.12.2024, 10:13

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Дмитрий Медведев

И в Вашингтоне, и в Пекине понимают его реальный статус.

18 ноября 1956 года Никита Хрущев произнес слова, которые отбросили на десять лет назад отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. В посольстве Польши в Москве, в комнате, полной западных дипломатов, он заявил: «Мы вас похороним».

Переводчик Виктор Суходрев, который неоднократно был героем эфиров нашей программы «Совершенно Секретно», вспоминая этот эпизод, говорил, что в тот момент он не мог дать авторский литературный перевод этой фразы - его бы обвинили в искажении слов главы государства. Пришлось перевести буквально: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».

Хрущёв, который не готовил свои речи и очень любил грубый политический экспромт, имел в виду историческую победу социализма над капиталистическим строем, опираясь на силу марксистских идей. Но его слова звучали как объявление войны. Сглаживать эффект прозвучавшей угрозы пришлось выдающимся советским дипломатам - Анатолию Добрынину и Олегу Трояновскому.

Когда бывший президент России Дмитрий Медведев в своем авторском публичном канале пишет о том, что «все должностные лица НАТО … могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства» и подписывает свой текст словами «be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…», российская дипломатия должна иметь в виду, что для Лондона, Парижа, Пекина и Вашингтона Дмитрий Медведев - политик в статусе экс-президента, а не интернет-тролль и автор политических мемов.

Если бы сейчас Барак Обама или Билл Клинтон вдруг публично озвучили бы угрозы убийством в адрес политического руководства России или Китая, весь мир бы замер от ужаса. Примерно как в 1956-ом году.

Статус «экс-президент» - это пожизненный политический статус, который предполагает некие дипломатические рамки высказываний.

Конечно, в Вашингтоне и Пекине понимают и реальный статус Медведева, который даже во время президентского срока был всего лишь второй скрипкой оркестра, но есть нормы и правила политической этики и международной дипломатии.

Выступая в жанре гоп-стоп, Дмитрий Медведев не пугает своих политических оппонентов. Он позорит собственную страну.

Андрей Калитин, «Телеграм»

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