В Минске открываются елочные базары 2 21.12.2024, 10:18

Названы дата, адреса и цены.

В столице с 22 декабря начнут работать елочные базары — всего в Минске откроется более 60 площадок. Об этом сообщает госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирину Маслакову.

— Один из главных символов Нового года можно будет купить на 68 площадках. По результатам аукционов прошлых лет они предоставлены субъектам хозяйствования в аренду, — уточнила И. Маслакова. — Стоимость деревьев и режим работы таких точек устанавливают продавцы.

Стоит отметить, что количество елочных базаров, которые городские власти организуют на землях общего пользования, не менялось с 2022 года. Более того, вечнозеленых красавиц удастся приобрести на ярмарках, в магазинах, на частных торговых площадках.

Полный список адресов елочных базаров:

№п Адрес площадки

1 Ул. Крупской, 6

2 Ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта)

3 Ул. Ротмистрова, 40

4 Ул. Селицкого, 107

5 Пр. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107)

6 Ул. Варвашени, 1

7 Ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта)

8 Ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта)

9 Пр. Партизанский, 56

10 Ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта)

11 Ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта)

12 Ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта)

13 Ул. Маяковского, 176

14 Пр. Партизанский, 7

15 Ул. Маяковского, 154

16 Пр. Рокоссовского, 150а

17 Пр. Рокоссовского, 29

18 Игуменский тракт, 30

19 Пр. Рокоссовского, 2

20 Пр. Рокоссовского, 80

21 Ул. Плеханова, 89

22 Пр. Газеты «Звязда», 40

23 Пересечение ул. Рафиева и С. Есенина (возле поликлиники № 25)

24 Ул. Я. Чечота, 7

25 Пересечение ул. Голубева и пр. Газеты «Правда» (возле здания на пр. Газеты «Правда», 24)

26 Пр. Газеты «Правда», 40

27 Пересечение ул. Я. Брыля и Гурского

28 Пересечение ул. К. Либкнехта и Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а)

29 Пересечение ул. Есенина и Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1»)

30 Ул. Слонимская (возле магазина цветов)

31 Ул. Асаналиева, 40

32 Ул. Жуковского, 10/1

33 Пл. Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца)

34 Ул. Долгобродская, 3

35 Ул. Захарова, 77а

36 Ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17)

37 Бульвар Тракторостроителей — Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской)

38 Ул. Толбухина, 12

39 Ул. Волгоградская, 45

40 Ул. Я. Коласа, 48

41 Ул. Гинтовта, 12

42 Ул. Руссиянова, 1

43 Логойский тракт, 36

44 Ул. Калиновского, 55 (около автостоянки)

45 Ул. Никифорова, 3

46 Ул. Кольцова, 32

47 Ул. Мирошниченко, 3

48 Логойский тракт, 7

49 Ул. Л. Беды, 19

50 Ул. Гамарника, 2

51 Ул. Богдановича, 76

52 Ул. Сурганова, 50

53 Ул. В. Хоружей, 10

54 Ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта)

55 Пр. Пушкина, 79

56 Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта)

57 Ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта)

58 Ул. Притыцкого, 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»)

59 Ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»)

60 Ул. Притыцкого, 146, ст. метро «Каменная горка» (выход к магазину «Мартин»)

61 Ул. Орловская, 64

62 Пересечение бульвара Шевченко и ул. Осипенко

63 Старовиленский тракт, 26

64 Ул. Будславская, 2 (остановка общественного транспорта)

65 Ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте (остановка общественного транспорта)

66 Ул. М. Танка (около магазина «Пинскдрев»)

67 Ул. Заславская (со стороны пр. Машерова)

68 Ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»)

Напомним, ранее в МАРТ рассказали, сколько будут стоить новогодние ели.

Примерные розничные цены:

• до 50 см — 5 рублей,

• до 1 м — 13 рублей,

• до 2 м — 16 рублей,

• до 3 м — 23 рубля.

Если елка будет выше, то будет выше и цена. Ели в кадках будут продаваться по цене от 28 рублей, елочные букеты — от 4 рублей.

Правда, на первом в столице елочном базаре Минского лесхоза, открывшемся неделю назад, цены оказались иными:

дерево до метра стоит 20,7 рубля;

от метра до двух — 28,9 рубля;

от двух до трех — 36,2 рубля;

есть деревья до четырех метров, они стоят 105,5 рубля;

на деревья в кадках цена стартует с 38,2 рубля.

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