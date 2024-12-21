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Ученые нашли практически безграничный источник топлива

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  • 21.12.2024, 10:37
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Ученые нашли практически безграничный источник топлива

Шарики диаметром 3 мм показали впечатляющие результаты.

Исследование китайских ученых показало, что новый подход к добыче урана может обеспечить ядерной энергией человечество на тысячи лет, пишет «Хайтек».

Почему океан — источник будущего

Уран — ключевой элемент для работы атомных электростанций. Однако его запасы на суше ограничены: около 7,6 млн тонн хватит лишь на 100 лет. В то же время океаны содержат примерно 4,5 млрд тонн урана, что теоретически может обеспечить человечество энергией на несколько тысячелетий.

Проблема заключается в низкой концентрации урана в морской воде, что делает его извлечение сложным и дорогостоящим.

Как работает новая технология

Китайские ученые разработали пористые гидрогелевые шарики, которые эффективно поглощают уран из морской воды. Основой материала стали полиамидоксим (вещество, притягивающее металлы) и расплавленный свечной воск. После охлаждения и удаления воска образовались пористые частицы, которые инкапсулировали в альгинат-полиакриловую кислоту.

Шарики диаметром 3 мм показали впечатляющие результаты:

в реальных морских условиях из 10 литров воды извлекли 4,79 мг урана на 1 грамм шариков за 15 дней;

в лабораторных условиях этот показатель достиг 8,23 мг.

Эффективность извлечения урана составила от 95,9% до 99,5%.

Возможности и перспективы

Эта технология может стать экономически выгодным решением для промышленного извлечения урана. Использование дешевых материалов, таких как свечной воск, делает процесс доступным и масштабируемым.

Хотя атомные электростанции не являются полностью экологичными из-за ядерных отходов, они представляют собой более чистую альтернативу ископаемому топливу.

В будущем ядерная энергетика может уступить место термоядерной, которая не создает отходов и использует процессы аналогичные тем, что происходят на Солнце. Однако технологии термоядерного синтеза пока остаются на стадии разработки.

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