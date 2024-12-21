Ученые нашли практически безграничный источник топлива

Ученые нашли практически безграничный источник топлива5
- 21.12.2024, 10:37
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Шарики диаметром 3 мм показали впечатляющие результаты.
Исследование китайских ученых показало, что новый подход к добыче урана может обеспечить ядерной энергией человечество на тысячи лет, пишет «Хайтек».
Почему океан — источник будущего
Уран — ключевой элемент для работы атомных электростанций. Однако его запасы на суше ограничены: около 7,6 млн тонн хватит лишь на 100 лет. В то же время океаны содержат примерно 4,5 млрд тонн урана, что теоретически может обеспечить человечество энергией на несколько тысячелетий.
Проблема заключается в низкой концентрации урана в морской воде, что делает его извлечение сложным и дорогостоящим.
Как работает новая технология
Китайские ученые разработали пористые гидрогелевые шарики, которые эффективно поглощают уран из морской воды. Основой материала стали полиамидоксим (вещество, притягивающее металлы) и расплавленный свечной воск. После охлаждения и удаления воска образовались пористые частицы, которые инкапсулировали в альгинат-полиакриловую кислоту.
Шарики диаметром 3 мм показали впечатляющие результаты:
в реальных морских условиях из 10 литров воды извлекли 4,79 мг урана на 1 грамм шариков за 15 дней;
в лабораторных условиях этот показатель достиг 8,23 мг.
Эффективность извлечения урана составила от 95,9% до 99,5%.
Возможности и перспективы
Эта технология может стать экономически выгодным решением для промышленного извлечения урана. Использование дешевых материалов, таких как свечной воск, делает процесс доступным и масштабируемым.
Хотя атомные электростанции не являются полностью экологичными из-за ядерных отходов, они представляют собой более чистую альтернативу ископаемому топливу.
В будущем ядерная энергетика может уступить место термоядерной, которая не создает отходов и использует процессы аналогичные тем, что происходят на Солнце. Однако технологии термоядерного синтеза пока остаются на стадии разработки.