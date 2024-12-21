Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге
- 21.12.2024, 10:51
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Миллиардер обвинил политика в некомпетентности.
Миллиардер Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца уйти в отставку после смертельного нападения на немецкой рождественской ярмарке в Магдебурге.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает Reuters.
«Шольц должен немедленно уйти в отставку», - отметил Маск, назвав канцлера «некомпетентным дураком».
Ранее Илон Маск также вмешался в предвыборную кампанию в Германии, заявив, что ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) является спасителем страны.
Известно, что партия занимает второе место в опросах общественного мнения и может стать препятствием для создания правоцентристского или левоцентристского большинства, однако главные, более центристские партии Германии пообещали избегать поддержки АдГ на национальном уровне.
«Только АдГ может спасти Германию», - отметил Маск в соцсети X.
В то же время в правительстве Германии заявили, что приняли во внимание сообщение миллиардера, однако отказались предоставлять какие-либо комментарии во время своей регулярной пресс-конференции.