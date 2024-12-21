В Кобрине ОМОН задержал 11-классника 3 21.12.2024, 10:55

6,070

К школьнику ворвались прямо в квартиру.

В Кобрине Брестской области на днях ОМОН задержал 11-классника. Об обстоятельствах происшествия, причинах задержания и невеселых перспективах задержанного подростка рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Как пояснил начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Витебского облисполкома Александр Гарус, задержали несовершеннолетнего прямо в квартире, где он проживает, при силовой поддержке ОМОНа по подозрению в мошенничестве.

Как полагают правоохранители, подросток через интернет обманул 50-летнего жителя Сенно (Витебская область) почти на 90 тыс. рублей. Эти деньги мужчина перевел за дорогостоящий автомобиль, который якобы выставил на продажу молодой человек. Деньги мужчина переводил частями в течение месяца, но по итогу машину так и не дождался.

После того, как мужчина обратился в милицию, оперативники подразделений по противодействию киберпреступности Витебщины установили личность предполагаемого афериста — 17-летнего жителя Кобрина. По словам Гаруса, при осмотре квартиры, где проводили задержание несовершеннолетнего, оперативники обнаружили и изъяли банковские карты и компьютер.

Скриншот видео УВД Витебского облисполкома

По данным милиции, часть денег 11-классникуже успел потратить — купил себе автомобиль и дорогой смартфон. Остальную часть незаконно полученного дохода милиция изъяла.

По данному делу следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Уголовный кодекс предусматривает за него наказание в виде лишения свободны на срок до 10 лет.

В Кобрине 11-классник продал несуществующее авто за 90 тыс. рублей. Задержание проводил ОМОН.

Видео: УВД Витебского облисполкома.

Подробности по ссылке: https://t.co/IaO9ThtK5w pic.twitter.com/zUbXkT4yMX — Telegraf.news (@news_telegraf) December 21, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com