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В Кобрине ОМОН задержал 11-классника

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  • 21.12.2024, 10:55
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В Кобрине ОМОН задержал 11-классника

К школьнику ворвались прямо в квартиру.

В Кобрине Брестской области на днях ОМОН задержал 11-классника. Об обстоятельствах происшествия, причинах задержания и невеселых перспективах задержанного подростка рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Как пояснил начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Витебского облисполкома Александр Гарус, задержали несовершеннолетнего прямо в квартире, где он проживает, при силовой поддержке ОМОНа по подозрению в мошенничестве.

Как полагают правоохранители, подросток через интернет обманул 50-летнего жителя Сенно (Витебская область) почти на 90 тыс. рублей. Эти деньги мужчина перевел за дорогостоящий автомобиль, который якобы выставил на продажу молодой человек. Деньги мужчина переводил частями в течение месяца, но по итогу машину так и не дождался.

После того, как мужчина обратился в милицию, оперативники подразделений по противодействию киберпреступности Витебщины установили личность предполагаемого афериста — 17-летнего жителя Кобрина. По словам Гаруса, при осмотре квартиры, где проводили задержание несовершеннолетнего, оперативники обнаружили и изъяли банковские карты и компьютер.

Скриншот видео УВД Витебского облисполкома

По данным милиции, часть денег 11-классникуже успел потратить — купил себе автомобиль и дорогой смартфон. Остальную часть незаконно полученного дохода милиция изъяла.

По данному делу следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Уголовный кодекс предусматривает за него наказание в виде лишения свободны на срок до 10 лет.

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