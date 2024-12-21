Политолог: Путин боится «дуэли» с участием «Орешника» 2 21.12.2024, 10:58

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Заявление имело совсем иную цель.

Путин провел предновогоднюю пресс-конференцию и сделал ряд заявлений и оговорок относительно Украины. Российский диктатор пытался объяснить россиянам, почему на Курщине стоят украинские войска, хвастался «Орешником» и намекнул, что хотел бы общаться с США и Европой.

Политолог, президент аналитического центра «Политика» Олег Лесной в эфире «24 Канала» рассказал, что «Орешник» Владимира Путина является новым способом запугивания мирного населения и европейских лидеров. Ранее Путин использовал для этого ядерное оружие.

Однако применение «Орешника» не нарушит баланс ядерного клуба, поэтому его использование может остаться без наказания.

«Я рассматриваю это как ИПСО, которое не заканчивается. Видно, что Путину нравится этот кейс с «Орешником». Он постоянно его пиарит. Кроме него, об этом мало кто говорит. А он с ним носится, и на этой пресс-конференции ему уделили очень много времени», – рассказал Олег Лесной.

Что касается дуэли с «Орешником», которую он предлагал на пресс-конференции Владимиру Зеленскому и НАТО, маловероятно, что Путин решится.

Политолог считает, что не рискнет, поскольку новая, разрекламированная ракета может подвести и упасть, или же ее действительно собьет украинское ПВО. Однако он продолжит запугивать Украину и Запад, как и раньше.

На что стоит обратить внимание партнерам Украины

Россияне интересовались, когда их президент уладит ситуацию в Курской области, но тот лишь отметил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

«Для него это очень болезненно. Он не смог назвать сроки и не смог объяснить, почему российским солдатам, которые там воюют, не выплачивают средства, как за СВО, а также почему там находится нереальное количество натовской техники. И речь шла о российской территории», – объяснил Лесной.

Во время пресс-конференции Путин врал, что украинские военные уничтожают российские села в Курской области, когда отходят. Так он пытается прикрыть то, что российские войска с помощью КАБов уничтожали дома своих граждан. Он сделал много оговорок, в частности про украинские территории сказал: «мы каждый день захватываем, ой, освобождаем».

«Путин четко заявил, что не хочет говорить с нами, он не готов к переговорам. Он пытается выглядеть так, будто хочет общаться с США, как это было раньше. Это очевидно. Поэтому и Трамп, и наши западные партнеры должны это услышать и сделать соответствующие выводы. Путин мира не хочет, он не хочет переговоров, он хочет передела мира, а как бонус – капитуляция Украины», – подытожил Лесной.

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