В Беларуси стало на треть больше «опасных» денег 21.12.2024, 11:15

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Экономисты оценили последствия.

«Быстрых» денег сейчас в экономике Br 25,7 млрд. Здесь учитываются наличные в обращении, а также переводные депозиты белорусов в рублях и валюте. За год сумма выросла на 33%. Эти деньги опасны тем, что их можно очень быстро потратить на что-либо во время кризиса и тем самым поспособствовать разгону цен, сообщает «Белсат».

На руках у белорусов – по данным Нацбанка на 1 декабря, – Br 11,4 млрд, что на 26,7% больше год к году. На переводных депозитах – так причудливо специалисты называют обычные текущие счета, деньги на банковских картах – сейчас Br 7,6 млрд (плюс 35,9% год к году) и $1,9 млрд (плюс 22,9%).

Это все так называемые «быстрые» деньги, которые можно молниеносно потратить и выпотрошить с ними обменники и магазины. Именно туда бегут беларусы во время кризисов и именно такая скупка всего вокруг только подталкивает инфляцию и девальвацию. По сравнению с декабрем 2023 года эта общая сумма «быстрых» денег у физических лиц выросла аж на 33%.

В срочных депозитах тенденции не меняются: беларусы выносят из банков валюту и несут туда рубли.

На рублевых вкладах сейчас Br 10,6 млрд (плюс 36,3% год к году), на валютных – $2,5 млрд (минус 18%).

Здесь все просто: проценты депозитов в рублях помогают не только спасти деньги от обесценивания, но еще и приумножить сбережения. Например, при годовой инфляции в ноябре в 5,5% рубля можно было положить в банк под 9,67% (средняя ставка новых депозитов до года) или даже под 13,2% (средняя ставка новых депозитов сроком более года).

Валютные вклады такой доходностью похвастаться не могут: доллары возьмут под 0,83%, а евро – под 0,4% (это средние ставки новых долгосрочных депозитов в ноябре).

При этом сокращаются валютные депозиты и юридических лиц – и переводные, и срочные: на 16,3% и 5,6% соответственно по сравнению с декабрем 2023 года. Сейчас компании держат в банках валюты на $5,2 млрд.

А недавно Нацбанк сообщил, что банки резко подняли ставки долларовых депозитов – и для физических, и для юридических лиц.

Правда, проценты все еще низкие, и экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина не уверена, что усилия банков принесут плоды, хотя стоит подождать и посмотреть, что будет. «Это же не такой моментальный приток валюты, требуется определенный период для этого», – отметила эксперт в комментарии «Белсату».

Интересно другое: почему банки, которые чуть не выпихивали валюту, вводя комиссию за обслуживание счетов, снова в ней нуждаются? Как поясняет Лузгина, к нелюбви кредитных организаций к иностранным деньгам причастен регулятор, одобривший очень высокие нормы резервирования всех валютных депозитов:

«Банки вынуждены отдавать деньги, грубо говоря, в Нацбанк, резервировать их там, и эти деньги не работают. Плюс банки должны что-то платить вкладчикам, поэтому это банкам невыгодно абсолютно».

По словам экономиста, регулятор в последнее время ничего не менял в своей политике дедолларизации, поэтому нынешняя попытка остановить отток американских денег или даже привлечь новые депозиты – инициатива собственно банков. Лузгина считает, что их немного взбаламутило недавнее рекордное подорожание доллара и евро:

«Повлияли колебания беларусского рубля в последние месяцы. Банки решили не то чтобы пополнить свои запасы, а стабилизировать долю капитала в иностранной валюте. Видя, что курс колеблется туда-сюда, они, видимо, решили в определенной степени подстраховаться».

Еще одна вероятная причина стремления к валюте, возникшего у банков», – спрос импортеров. Из-за роста доходов растет и потребление, в том числе хватают иностранные товары. При этом импорт увеличивается быстрее экспорта.

«Рост импорта также стимулировал банки, им нужна валюта для расчетов. Может, они спрогнозировали, что в декабре перед праздниками понадобится больше валюты», – подытожила Анастасия Лузгина.

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