Новое видео прилета баллистики РФ по Киеву: очевидец снял на камеру жуткий момент 4 21.12.2024, 11:25

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На кадрах — удар по бизнес-центру «Торонто».

Рано утром 20 декабря РФ атаковала ракетами «Кинжал» и «Искандер» столицу Украины Киев. Опубликовано новое видео этого страшного момента. Его успел снять на камеру очевидец, передает Dialog.UA.

Больше всего от российской ракетной атаки пострадал Голосеевский район украинской столицы.

Там целью атаки РФ стал бизнес-центр «Торонто», расположенный рядом с костелом Святого Николая. Здания получили серьезные повреждения. Именно прилет по этому месту снял на видео киевлянин.

Известно, что в результате этой атаки были повреждены посольства 6 стран: Албании, Аргентины, Черногории, Северной Македонии, Португалии, а также представительство Палестинских территорий. Все они размещались в пострадавшем бизнес-центре.

В результате российского удара баллистикой по Киеву погиб 1 человек, еще 12 получили ранения. Повреждены здания в трех районах города, сгорели 5 автомобилей, была перебита тепломагистраль.

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