По граблям Крымской войны

По граблям Крымской войны1
- Андрей Никулин
- 21.12.2024, 11:28
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Царь сам себя убедил в «выгодной» для него теории.
Одним из самых занятных моментов ранних глав «Крымской войны» кажутся регулярные упоминания вполне-искренней веры Николая Первого в то, что Турция нежизнеспособна. Что она является, фактически, искусственным государством и неизбежно в ближайшее время должна разрушиться, развалиться по причине внутренних противоречий. И регулярные же попытки поделить ее территорию, взяв себе в союзники и подельники какую-либо из великих держав. В разное время подобные предложения звучали и в адрес Британии, и Австрии, и Франции.
Царь сам себя убедил в выгодной и удобной для него теории, сам искал аргументы для ее подтверждения - в том числе и уже упомянутые «притеснения» турецких христиан в целом и православных в частности, сам провозгласил себя защитником угнетаемых славянских соотечественников и единоверцев, «славянско-православного мира», что дало ему возможность начать активную подготовку по разделу и поглощению Османской империи. Конечно под благими лозунгами.
Но некоторая неуверенность в своей позиции и опасение негативной реакции в Европе требовала заручиться и внешней поддержкой. Которая бы сразу дала и военное преимущество, и моральное подтверждение всех упреков в адрес турок.
Взамен же европейцам предлагались на выбор разные куски «больного человека Европы» - от Египта и Сирии, до Сербии и Боснии.
Все это неуловимо напоминает что-то из недавних событий, как дипломатическую риторику, так и пропагандистские тезисы. В том числе и настойчивые предложения разных западноукраинских территорий полякам, венграм и румынам. В том числе и упорные разговоры о «несостоявшемся и искусственном государстве».
Как же сложно, оказывается, выбраться из старых имперских клише…
Андрей Никулин, «Телеграм»