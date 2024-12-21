«Я шел на работу, а оказался там» 2 21.12.2024, 11:42

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Павел Клименко

Одного из пострадавших при пожаре в витебском ТЦ «Беларусь» успели подержать в изоляторе.

На прошлой неделе в торговом центре «Беларусь» в Витебске произошел пожар. После этого один из пострадавших, провел двое суток в изоляторе временного содержания, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Речь идет о Павле Клименке, владельце точки «Реаниматор», которая занимается ремонтом телефонов. В своих соцсетях мужчина выложил видео, где рассказал, что его задержали по пути на работу в понедельник, 16 декабря. В изоляторе он провел два дня.

По информации телеграм-канала «Витебск, я гуляю!», на Клименка составили административный протокол за «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» (ст. 24.3 КоАП). Что именно ему вменялось, неизвестно.

— В среду я был осужден и где-то в обед вышел на свободу, получается. И это очень сильно тормознуло процесс [восстановления точки]. Даже несмотря на то, что в это время моя жена и работник очень сильно помогали по всяким мелочам и крупным делам, все сильно затягивается, — рассказал Клименок, не уточнив причину задержания.

Ранее владелец «Реаниматора» уже описывал последствия пожара для своего бизнеса. По словам Клименка, техника на 90% уцелела, но «прокоптилась, пахнет горелым пластиком». Сейчас он собирается открывать мастерскую в другом месте — в ТЦ «Мега».

Также Клименок поделился советами, в каком виде «точно не стоит заходить в ИВС». Его задержали в зимних ботинках, брюках и пальто.

— Я шел на работу, а оказался там. Ботинки теплые, зимние без шнурков — все офигенно, расшнуровываться не надо, все тепло. Штаны зимние — ну такое. Я бы предпочел «термуху», флис и все остальное, — заметил Клименок. — Пальто… Крайне неудобно спать, если спишь не на холодной шконке без матраса, а на полу.

Напомним, вечером 20 декабря также стало известно, что одну пострадавшую при пожаре в витебском ТЦ «Беларусь» перевезли на лечение в Минск. Женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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