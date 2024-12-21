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В Беларуси запускают самую «дальнобойную» маршрутку

  • 21.12.2024, 12:05
В Беларуси запускают самую «дальнобойную» маршрутку

Стало известно, откуда и куда она поедет.

Оператор рейсовых маршрутных такси «Атлас» объявил о запуске нового беспересадочного маршрута через всю страну: от Гродно до Витебска. Об этом сообщает Blizko.by со ссылкой на перевозчика.

Поездка между двумя «несоседними» областными городами для пассажира зачастую превращается в сложный логистический квест.

Это либо пересадка в Минске (еще надо найти и удобную стыковку), либо многочасовая поездка на поезде, говорит оператор.

Когда-то практически все областные центры между собой связывали и прямые автобусные маршруты, но постепенно они исчезли. Сейчас же эта традиция возрождается.

С 3 января стартует, наверное, самый протяженный в внутриреспубликанский автобусный маршрут: «Гродно — Витебск». В общей сложности это более 600 километров пути, говорится в пресс-релизе.

Новый маршрут позволяет добраться без пересадок и до других важных городов в двух областях. Автобус, в частности, заезжает в Ошмяны, Сморгонь, Вилейку, Мядель, Нарочь, Полоцк и Новополоцк. А вот в Лиду маршрутка заезжать не будет.

Сервисы прокладки маршрутов показывают, что такой маршрут тянется 630 километров. Чистое время езды без учета остановок составляет около 8,5 часа, с остановками может занять до 10 часов.

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