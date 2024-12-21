Атака дронов на Казань: есть попадание в один из «хребтов» российского ВПК 1 21.12.2024, 12:11

Местные власти подтвердили прилет по предприятию.

Утром 21 декабря россияне заявили об атаке дронов на Казань. Там, в частности, работает пороховой завод, который является ключевым для ВПК РФ.

Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«В городе существует Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетного топлива и других компонентов, критически важных для армии РФ», - рассказал он.

Почему этот завод важен

Как пояснил Коваленко, этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет различных классов и назначений, включая ракеты «Калибр», «Искандер» и др.

«В общей сложности, Казанский пороховой завод является одним из «хребтов» российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможным», - констатировали в ЦПД.

Утром россияне пожаловались на атаку дронов на Казань.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, якобы атаки на Казань шли в три волны с разных направлений.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что, по оперативной информации, всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промпредприятие, один над рекой, 6 - на жилой массив.

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