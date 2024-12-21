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Степень психической неадекватности Путина растет

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  • Игорь Эйдман
  • 21.12.2024, 12:33
  • 5,262
Степень психической неадекватности Путина растет

«Прямая линия» продемонстрировала резкое обострение безумия.

Путин предложил США провести «высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником». И посмотрим, что будет».

А что это он в Киеве собрался дуэль проводить? Пусть проводит у себя, в матушке Москве. Эффектная могла бы получиться дуэль российской ПВО с американской межконтинентальной баллистической ракетой. Результат однако был бы предсказуем: поджаренная крыса на развалинах Кремля.

А если серьезно, эти путинские выходы в эфир интересны только одним: они фиксируют насколько быстро год от года растет степень психической неадекватности диктатора.

«Прямая линия» продемонстрировала резкое обострение путинского безумия. Большая часть сказанного им являлась в чистом виде параноидальным бредом сумасшедшего.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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