«Вот ударило, аж машину потрясло!» 4 21.12.2024, 12:47

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иллюстративное фото

Появились видео момента попадания БПЛА в элитную многоэтажку в Казани.

Утром 21 декабря город Казань, столица республики Татарстан в Российской Федерации, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В сети активно распространяются новые видеозаписи, зафиксировавшие момент попадания дронов в жилые дома в городе, пишет «Обозреватель».

Так, российские медиа публикуют кадры, на которых можно увидеть попадание в четырехэтажное здание, а также реакцию местных жителей на эти события. В результате попадания начался пожар.

На другом видео зафиксирован момент, когда беспилотник попал в крышу элитного жилого комплекса под названием «Манхэттен», после чего вспыхнул огонь.

Взрывы вызвали значительный резонанс среди местных жителей, ведь подобные инциденты не типичны для Казани, которая находится далеко от линии боевых действий. В частности, из-за атаки беспилотников местные власти уже отменили всю новогоднюю программу в Казани.

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