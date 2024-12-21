Алексей Протас прокомментировал шайбу, заброшенную на глазах у родителей

Алексей Протас прокомментировал шайбу, заброшенную на глазах у родителей1
- 21.12.2024, 12:49
Для белорусского форварда в НХЛ это особый момент.
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал заброшенную шайбу в ворота «Каролины Харрикейнз» в матче НХЛ (3:1).
— Что для тебя значила сегодняшняя шайба? Наверняка, она была особенной, ведь здесь твоя семья.
— Да, момент особенный. Семья рада за меня. Мы провели хорошую игру, начиная со старта. Хорошее большинство дало нам импульс, мы нашли свои шансы, чтобы отличиться — все отлично.
— Как ты после возвращения в звено к Коннору Макмайклу и Пьеру-Люку Дюбуа?
— С Майки я играл в прошлом сезоне, и у нас была определенная химия. Это умный хоккеист, быстрый, борется за шайбу. Тоже самое могу сказать о Дюбсе. Наше звено сегодня сыграло хорошо.
— «Каролина» оказывала большое давление.
— Мы были готовы к этому, знали, чего ожидать. Все проделали хорошую работу: и атака, и защита. А вратарь был рядом. Это большая победа для команды.
— Ваши голы с Макмайклом пришлись на последние минуты. Насколько это важно против такой команды, как «Каролина»?
— Очень важно. Были моменты и раньше забить. Гол Коннора позволил нам увеличить отрыв, знали, что «Каролина» не будет сдаваться, так что это была нужная шайба.
— Вновь вернулись на победный путь.
— Матч с такой командой перед своими болельщиками стал хорошим экзаменом для нас. Проделали большую работу как команда, впереди нас ждет еще два больших теста, нужно быть готовыми, — отметил Протас на пресс-конференции.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету белоруса 32 матча, в которых он набрал 27 (12+15) баллов результативности при показателе полезности «+16»