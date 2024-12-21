Безответные визиты: Лукашенко мотается как безумный 10 21.12.2024, 13:06

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В поездках диктатора есть вопиющие дисбалансы.

Бывший дипломат Павел Мацукевич в свежем выпуске «Пульса Ленина-19» прокомментировал поездки Лукашенко в Оман и Объединенные Арабские Эмираты:

— Рабочих визитов может быть множество – никаких ограничений по количеству нет, но хорошим тоном, особенно в случае с более статусными (официальным и государственным), является обмен ими.

Во время пребывания Лукашенко в Омане был анонсирован ответный приезд в Беларусь в следующем году султана. И это как раз нормальная практика, но есть нюанс.

Если султан доедет до Беларуси в 2025-м или позднее, то это будет первый приезд главы Омана в нашу страну. При том, что Лукашенко уже посещал Оман в 2007-м и тогда это был официальный визит.

Возможно, как раз из-за того, что до сих пор не было ответного официального визита султана, нынешний приезд Лукашенко получил статус рабочего, хотя внешние атрибуты приема в Маскате напоминали официальный.

В Россию или Китай Лукашенко и вовсе мотается в разы чаще, чем принимает первых лиц оттуда, но в этих случаях это вполне закономерно. На другом полюсе мира президент США тоже отвечает далеко не на все визиты в Белый дом ответными приездами.

Сложно рассчитывать на взаимность с грандами, вовлеченными в глобальные процессы. Как говорится, цари не могут думать о каждом, они думают о важном.

Однако в белорусском случае есть вопиющие дисбалансы.

Нынешний визит Лукашенко в ОАЭ уже девятый по счету, а президент ОАЭ не был в Беларуси еще ни разу.

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