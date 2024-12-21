Беларусь попала в «валютные качели» 21.12.2024, 13:28

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Банки отреагировали новыми курсами на выходные.

Доллар и евро на этой неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Журналисты «Зеркала» посмотрели, в каких банках сейчас выгоднее покупать доллары, а в каких — евро.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,48 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 3,435 рубля («Банк РРБ», «БСБ Банк», «МТБанк», Статусбанк").

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,425 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,67 рубля («Технобанк»), а ниже всего — в «Приорбанк» (3,62 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,625 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего — 3,36 рубля за 100 российских рублей (такой курс сразу в девяти банках).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,41 рубля за 100 российских рублей («Сбер Банк»), а самый низкий — 3,375 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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