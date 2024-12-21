Белорус Саша Гойшик совершил кругосветное путешествие 21.12.2024, 13:46

Саша Гойшик

Блогер и журналист вернулся в точку старта в польском Вроцлаве.

Кругосветное путешествие белорусского журналиста и блогера Саши Гойшика, которое длилось более трех лет, подошло к концу. Об этом путешественник написал на своей странице в фейсбуке, передает «Еврорадио».

— Теперь это официально: мое большое путешествие вокруг света закончилось, — пишет Саша. — 3 года, 2 месяца, 1 неделя в пути. Всего 51 страна. Это очень странное чувство, даже не верится, что со мной такое случилось. Я сделал это!

Теперь я снова — в точку старта в прекрасном Вроцлаве.

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