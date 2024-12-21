Какое желание на Новый год лучше не загадывать людям старше 50 лет? 21.12.2024, 13:59

Эксперты ответили.

Когда наступает Новый год, люди обычно загадывают желания, зачастую даже несколько. Среди них распространены желания похудеть или избавиться от вредных привычек. Многие считают, что после праздников можно и нужно начать новую жизнь.

Однако если вам уже исполнилось 50 лет, стоит серьезнее задуматься над тем, как ваши привычки, желания и их осуществление влияют на здоровье и продолжительность жизни.

Согласно исследованию Pew Research, 79% людей, которые составляют планы на новый год, ориентируются на улучшение своего внутреннего состояния, прежде всего, путем похудения. Однако эксперты по вопросам долголетия предупреждают, что некоторые желания и цели могут быть ошибочными, это касается желания похудеть.

Врач Соня Розен, специалист по гериатрической медицине, объясняет, что такая цель, такое желание может не только не принести пользы, но и навредить людям старше 50 лет.

Соня Розен специализируется на помощи пожилым людям жить здоровой жизнью. Хотя Розен говорит, что существует связь между поддержанием нормального веса и долголетием, она не сторонник новогодних обещаний, связанных с похудением. Сохранение здорового веса положительно влияет на продолжительность жизни, но диеты, направленные исключительно на достижение определенной цифры на весах или размере одежды, обычно не устойчивы, считает врач.

Почему диеты могут быть вредными

Исследования показывают, что большинство людей, которые решают похудеть, быстро сдаются. К примеру, среднестатистический американец перестает придерживаться своих новогодних обещаний уже в первую неделю января. Кроме того, суровые диеты часто приводят к противоположному результату – со временем вес не только возвращается, но и увеличивается.

Что советуют эксперты по долголетию

Вместо жестких диет врачи советуют делать акцент на активном образе жизни и сбалансированном питании. Доктор Розен рекомендует выбирать физические активности, которые доставляют удовольствие, и вносить постепенные изменения в рацион. Такие подходы не только улучшат здоровье, но и сделают вас более счастливыми.

Доктор Ричард В. Бесдайн, профессор гериатрии из Медицинской школы Альперта, также советует вместо строгих ограничений ставить перед собой более простые задачи. К примеру, пообещать себе каждый день гулять 30 минут.

Что касается питания, эксперт рекомендует средиземноморскую диету, предполагающую употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы, оливкового масла и ограничения сахара и соли. Такой рацион не только полезен, но и легок в соблюдении. Научные исследования показывают, что люди, соблюдающие средиземноморскую диету, живут в среднем на 4,4 года дольше тех, кто ее не соблюдает.

Отказ от вредных привычек

Еще одной важной целью, которую следует поставить перед собой после 50 лет, является отказ от курения. По словам доктора Бесдайна, даже несколько месяцев без сигарет значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.

Если вы курите или эйпите, доктор Бесдин говорит, что лучшее новогоднее обещание, которое вы можете принять для своего здоровья, – это принять управляемые шаги, чтобы бросить курить. Даже если вы курите десятилетиями, прекращение курения может оказать серьезное влияние на ваше здоровье. По мнению врача, никогда не поздно бросить курить. Даже спустя несколько месяцев после курения риск сердечных заболеваний и рака легких начинает снижаться.

Доктор Розен считает, что возраст – не помеха для перемен. «50 лет — это только начало. Никогда не поздно отказаться от вредных привычек или стать физически активнее», — отмечает она. «Бросить курить; потребление здоровой пищи с меньшим количеством обработанной пищи или уменьшение потребления алкоголя значительно улучшит состояние здоровья и долголетие старше 50 лет».

Выбирайте реалистичные и устойчивые цели, правильные желания на Новый год, которые принесут пользу и сделают вас более счастливыми.

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