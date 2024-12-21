В Гродно ГАИ задержала пьяного водителя междугородней маршрутки 21.12.2024, 14:09

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Пассажиры возмущались и хотели ехать дальше.

В Гродно инспекторы ДПС остановили маршрутное такси сообщением «Гродно-Волковыск» с 13 пассажирами в салоне. При проверке документов физическое состояние 47-летнего водителя вызвало подозрение, сообщает МВД.

«Медицинское освидетельствование подтвердило: мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Невзирая на возмущения пассажиров, которые хотели продолжить путь с нетрезвым за рулем, водителя отстранили от управления», — рассказал начальник УГАИ УВД Гродненщины Геннадий Белявский.

В отношении нарушителя составлено пять административных материалов, в том числе за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Ему грозит штраф в 100 базовых величин (4 тысячи рублей) и лишение прав на 3 года.

К ответственности привлечен и директор фирмы-перевозчика: за допуск к управлению водителя, находящегося в состоянии опьянения, а также за допуск к участию в дорожном движении маршрутного такси с техническими неисправностями.

Водителя повестили в изолятор временного содержания, Mercedes доставлен на охраняемую стоянку.

«Материалы по фактам выявленных нарушений будут направлены председателю Гродненского облисполкома для принятия соответствующих мер реагирования, а также в Минтранс для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности лицензии фирмы-перевозчика» — сказал Белявский.

«Своевременными грамотными действиями милиционеры предотвратили трагедию, отстранив от руля пьяного водителя. Гражданам стоит внимательнее относиться к безопасности своей и окружающих. Если у вас есть основания полагать, что за рулем находится нетрезвый — незамедлительно сообщите по телефону 102», — добавил начальник УГАИ.

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