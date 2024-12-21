Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран

Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран8
- 21.12.2024, 14:16
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Проведены масштабные перестановки в дипкорпусе.
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских дипломатов в ряде государств и представителей Украины в международных организациях.
Глава государства подписал указы о назначении новых послов.
Об увольнении говорится в указах на сайте президента Украины.
В частности, Зеленский уволил постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.
Всего на сайте президента Украины появились девять документов, касающихся увольнений в дипломатических ведомствах.
Так, со своих должностей уволили:
посла в Руанде Андрея Праведника. Вместо него назначили Вячеслава Яцюка;
посла в Словении Андрея Тарана, который до того также был министром обороны Украины;
посла в Литве Петра Бешту - он перейдет работать послом в Словении; вместо него в Литве будет работать Ольга Никитченко.
посла в Японии Сергея Корсунского;
посла в Индонезии Василия Гамянина, которого взамен отправили послом в Конго;
посла в Китае Павла Рябикина;
постоянную представительницу Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филипенко.
Также глава украинского государства подписал указы с рядом других назначений:
послом на Филиппинах будет Юлия Федив;
послом в Венгрии - Федор Шандор;
председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО - заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.
постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве будет Евгений Цимбалюк.
Также Зеленский отменил приказ 22 февраля 2024 года о назначении Эмине Джапаровой постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.