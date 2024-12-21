закрыть
21 декабря 2024, суббота, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран

8
  • 21.12.2024, 14:16
  • 4,426
Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран
Владимир Зеленский

Проведены масштабные перестановки в дипкорпусе.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских дипломатов в ряде государств и представителей Украины в международных организациях.

Глава государства подписал указы о назначении новых послов.

Об увольнении говорится в указах на сайте президента Украины.

В частности, Зеленский уволил постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Всего на сайте президента Украины появились девять документов, касающихся увольнений в дипломатических ведомствах.

Так, со своих должностей уволили:

посла в Руанде Андрея Праведника. Вместо него назначили Вячеслава Яцюка;

посла в Словении Андрея Тарана, который до того также был министром обороны Украины;

посла в Литве Петра Бешту - он перейдет работать послом в Словении; вместо него в Литве будет работать Ольга Никитченко.

посла в Японии Сергея Корсунского;

посла в Индонезии Василия Гамянина, которого взамен отправили послом в Конго;

посла в Китае Павла Рябикина;

постоянную представительницу Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филипенко.

Также глава украинского государства подписал указы с рядом других назначений:

послом на Филиппинах будет Юлия Федив;

послом в Венгрии - Федор Шандор;

председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО - заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.

постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве будет Евгений Цимбалюк.

Также Зеленский отменил приказ 22 февраля 2024 года о назначении Эмине Джапаровой постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман