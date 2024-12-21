«Пятиметровая елка под заказ может стоить пару тысяч рублей» 21.12.2024, 14:44

Что продают на елочных базарах в Беларуси.

В разгар подготовки к зимним праздникам мы отправились на два елочных базара — цены на елки различаются в семь раз. На одном можно купить белорусскую и уложиться в 21 рубль, а на втором предлагают хвою из Дании с минимальным ценником в 145 рублей, пишет «Онлайнер».

Разбираемся, чем они различаются, сколько простоят и стоит ли вообще переплачивать.

За бюджетной хвоей едем на елочный базар на Багратиона, 70. Он прячется во дворах, верное направление определяем по семье, которая идет навстречу с небольшой елкой в сетке. Обойти вывеску, чуть свернуть вглубь — и вот мы на месте. Елочный базар тут уже не первый год. Нам рассказывают, что он уже обзавелся постоянными покупателями, которых узнают в лицо.

Эта локация в предпраздничный период работает каждый день по графику с десяти утра до восьми вечера. Такой же план и на 31 декабря.

Мы приехали в пятницу после обеда, когда закончился дождь, и так же поступили человек 10—15. Ощущается легкая предпраздничная суета, пахнет лесом и свежестью. Продают елки и сосны, срубленные и в кадках — такие весной можно высадить где-то на участке. Елки повыше распределились вдоль забора, маленькие занимают места в первых рядах. В центре двора ждут своих будущих хозяев кадки.

— У нас елки из всех лесничеств Минского лесхоза, это Минский и Дзержинский районы. Ежедневно подвозят порядка 400 елей, делают от четырех до шести рейсов. Деревья выращивают на специальных плантациях как раз для праздников, — рассказывает Татьяна Ботян, замруководителя по идеологической работе Минского лесхоза.

По словам собеседницы, тренд на живые деревья есть, спрос не снижается — в этом году планируют продать не меньше, чем в прошлом (тогда в планах было 5000 деревьев). При этом стараются так рассчитать количество товара, чтобы остатков было как можно меньше. По востребованности лидируют ели.

— Самая ходовая высота — от 2 до 3 метров, — рассказывает собеседница.

Цены на срубленные деревья тут такие: до метра — 20,70 рубля, от 1,1 до 2 метров — 28,90, от 2,1 до 3 метров — 36,20, от 3,1 до 4 метров — 105,50. Хвойные в кадках обойдутся дороже: до метра — 38,20 рубля, от 1,1 до 1,5 метра — 52,50, выше 1,6 метра — 62,10.

План «приехать 31 декабря и выторговать скидку» нам сразу определяют как провальный: цены, по словам собеседников, и так демократичные. Если дерево не хочется, в продаже есть новогодние икебаны по 51,50 или зимние букеты по 24 рубля за штуку — вот они, на фото ниже.

Поставить елку можно в крестовину за 15,50 рубля или спил — есть разные по диаметру, стоят от 5 до 10 рублей. Для более высокого дерева советуют как раз первый вариант: должно быть устойчивее.

— Еще идея — купить елку в кадке, держать дома как комнатное растение и снова нарядить через год. Насколько это реалистично?

— Так не получится. Любую, даже срубленную елку сразу в теплую квартиру ставить нельзя. Надо, чтобы она сутки где-то на балконе постояла. Потом перенести, поставить подальше от батарей, не перегружать игрушками и гирляндами, опрыскивать, регулярно поливать. До Нового года, до Рождества постоит две недельки — а дальше ей дома будет жарко, нужно унести на балкон и потом весной пересадить. Год, к сожалению, она храниться не будет.

По словам Татьяны, елки в кадках долговечнее просто потому, что они живые и растущие. Чтобы срубленная простояла ель как можно дольше, ее рекомендуют ставить в воду или в ведро с песком — и тоже поливать водой.

— Срубленная елка простоит до Рождества?

— Ну конечно! Из моего опыта: если ставить 28-го числа, до Крещения, 19 января, она стоит.

«Ждать уже недолго, скоро будет елка» — песня из колонок в этот момент сбывается у Александры и Григория, которые выбирают уже вторую елку.

— У нас две квартиры. Одну везем к нему домой, она в машине ждет, вторую — ко мне. Эту повыше взяли — где-то 2,50 метра, а миниатюрную я хотела красиво украсить росой. Обычно мы ставим елки в середине декабря. Та, что поменьше, стоила 32 рубля вместе с подставкой, а во сколько обойдется эта, еще не знаем.

Люди шагают между колючих рядов, присматриваются к приглянувшимся деревьям с разных сторон. Кто-то фотографируется с любимчиками, кто-то уже определился и просит укоротить ствол. Каждую елку перед покупкой работники обвивают сеткой, многие такие свертки уезжают отсюда на машинах.

В одном из фургончиков на входе разливают горячий чай — он из брусничника, зверобоя, липы и чабреца. Лесной микс в стаканчике пахнет ароматно, и особенно радует то, что он бесплатный для посетителей.

Рядом, во втором фургончике можно оплатить свою добычу. Пока мы гуляем по рынку, туда выстраивается мини-очередь из нескольких человек. Принимают наличные и карты, платежи через ЕРИП.

— Были ли случаи, когда елку пытались вернуть?

— Нет, на каждого покупателя есть своя. Кому-то нравятся пышные, у кого-то жилье позволяет поставить высокую трехметровую ель, покупают даже четырехметровые. У кого места немного, берут маленькие елочки. Когда подрезаем деревья, аккуратно складываем веточки — их можно просто попросить себе, бесплатно.

Пик покупателей тут ожидают в субботу, еще один — через неделю, в последние выходные года. Нам рассказывают, что работать начали с 14 декабря по просьбам минчан, и в день открытия был неожиданный ажиотаж. А вот в будни здесь поспокойнее.

— Люди приходят на выходных семьями, с маленькими детьми. Для них это событие — выбрать елку всем вместе.

На выходе с базара встречаем Павла — его колючий улов высотой под 3 метра вместе с подставкой-крестовиной обошелся в 51 рубль. На этом рынке мужчина впервые, узнал про него из интернета. Высокую ель планирует ставить в доме, говорит, что 20 декабря для этого в самый раз: не рано и не поздно.

Где найти елочный базар поближе к дому

В Минске:

Более 60 елочных базаров в столице отмечены в приложении 2ГИС и на сайте 2gis.by. Удобно так: нажать кнопку со снежинкой и искать поблизости изображение грузовичка с елкой. Или вбить в поиск «елочный базар» и открыть весь список точек.

В Минске и по всей стране

Специальный слой с елочными базарами появился на публичной кадастровой карте. Включить его можно так: нажать кнопку «Слои», раскрыть «Дополнительные слои», поставить галочку «Елочные базары».

«Пятиметровая елка под заказ может стоить пару тысяч рублей»

Перемещаемся на улицу Змитрока Бядули, 13, корпус 4. Территориально это недалеко от Захарова, тут нас ждут елки и пихты из Дании. Нужно свернуть во дворы и ориентироваться по стрелкам. Своих хозяев скандинавские красотки дожидаются в крытом прохладном помещении, визуально похожее на ангар. Справа ждут своего часа заказы на самовывоз, слева с витрины подмигивают елочные игрушки и хвойные букеты.

Рассматриваем первые ценники. Большой венок, которым можно украсить дверь и с порога впечатлить гостей, продается за 170 рублей. Крупная настольная композиция со свечами стоит 140 рублей. Есть и более бюджетные варианты: стакан с веточками нобилиса (вид датской пихты) за 30 рублей или букеты за 55. Нам рассказывают, что собирала все эти композиции их дизайнер, а для тех, кто сам хочет стать немного дизайнером, подготовили наборы формата «Сделай сам».

На локации в этом году продаются только срезанные пихта и европейская ель, деревьев в кадках нет. Принцип мерчандайзинга — как на школьных фотографиях: высокие — подальше, маленькие — поближе. Верхушки хвойных украшают бирки с высотой дерева и надписями на латинице.

Покупателей на вид меньше, чем в первой точке. Они рассматривают деревья, общаются с продавцами, фотографируют елки и себя возле них. Сам процесс покупки со стороны выглядит взвешенным, да и ценники здесь на порядок выше — от 145 рублей за самые маленькие деревья.

Продавцы говорят, что за такими деревьями нужно ухаживать десятилетиями, и это как раз дает премиальное качество.

— Пихта стоит дольше, у нее иголки мягче. Если поднять веточку, будет заметен сизый отлив. Она не колется, ее часто берут, когда дома маленькие дети. Ель стоит до двух недель — естественно, систематически происходит сброс иголок. Мы столкнулись с тем, что люди говорят: она осыпается. Любое дерево будет осыпаться и сбрасывать иголки. Это как цветок: нужно ставить в подставку, подливать воду, следить за ним, отключать обогревательные приборы, опрыскивать, — говорит руководитель Евгений.

Собеседник признается, что они сталкивались с ситуациями, когда елку хотят вернуть — например, из-за осыпающейся хвои. Бывало, что шли клиенту навстречу: в партии может попасться какое-то одно менее стойкое растение.

По словам Евгения, самые ходовые елки — размером от полутора до двух метров. Европейская ель дешевле пихты потому, что ее чуть легче выращивать и срок «службы» у нее меньше. Сейчас стоимость пихты без скидок — от 190 до 660 рублей, ель без скидок стоит от 160. Возможность сэкономить 10% дает самовывоз, а в ноябре была еще одна опция — предзаказ, который давал скидку в 15%.

— Пятиметровая елка под заказ может стоить пару тысяч рублей. Это не паллетный груз, привезти ее сейчас сложно.

Активно готовиться к сезону продавцы начинают с ноября, все начинается с заявки в датский питомник.

— К середине ноября нам начинают готовить деревья — им нужна неделя адаптации. Они там находятся в срезанном состоянии, чтобы выползли все жучки. Кстати, с таким мы тоже столкнулись — сдавали этих жучков в лабораторию. Никакой проблемы для людей и дома они не несут, безвредны для человека.

Елки с доставкой домой в Каталоге Onliner

Сезон не заканчивается 31 декабря, оставшиеся елки находят своих покупателей вплоть до Рождества — и там тоже могут быть скидки. Совсем остатки, по словам Евгения, небольшие, их стараются раздавать — например, в церкви, зоопарки.

— Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку из Нормандии взяли мы домой, — шутит про свою покупку Гелани. — Обычно елки мы ставим где-то в это время, сейчас потратили 145 рублей.

Мужчина признается, что на елочных базарах они уже были и в итоге решили приехать за красивым деревом сюда: именно форма елки и ее пышность стали решающим фактором.

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