Раскрыты детали биографии водителя, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге
- 21.12.2024, 14:48
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50-летний врач из Саудовской Аравии задержан.
В субботу, 21 декабря, в Магдебурге, Германия, задержали 50-летнего врача из Саудовской Аравии, подозреваемого во въезде в толпу на рождественской ярмарке.
Об этом сообщает ZDF.
Отмечается, что мужчина живет и работает в Бернбурге. Министр внутренних дел земли Тамара Зисханг также сообщила, что он имел вид на постоянное жительство.
По предварительным данным, он не был известен как исламист и приехал в Германию в 2006 году в рамках своего специализированного медицинского обучения.
По словам юридического эксперта ZDF Сары Такке, подозреваемый в совершении преступления является «нетипичным преступником». Он старше и прожил в Германии почти 20 лет.
При этом отмечается, что мужчина никогда ранее не совершал подобных преступлений в Германии.
«Поражает также тот факт, что предполагаемый преступник получил политическое убежище в Германии, потому что он отвернулся от ислама, потому что он сказал властям, что он атеист и что он боится преследований в Саудовской Аравии», — заявила она.
Кроме того, подозреваемый выступал как активист против исламизма в Германии и Европе, а в своих социальных сетях и публичных интервью он четко призывает «остерегаться исламизации в Германии».
Пока не понятно, что заставило его совершить преступление.
Корреспондент ZDF также заявил, что подозреваемый также высказывался в поддержку женщин, сбежавших из Саудовской Аравии и говорил о себе, что является «самым большим критиком ислама».
По словам журналиста, он также писал в социальных сетях, что «немецкое государство пропитано исламистами и делает недостаточно для борьбы с исламом».