Фицо поедет к Путину из-за отказа Украины в транзите газа 12 21.12.2024, 14:56

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Роберт Фицо

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря отправится в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, подчеркнув, что визит связан с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Словакия, которая получает топливо по этому маршруту, обеспокоена последствиями остановки поставок, пояснил Вучич.

«Как мне неофициально стало известно, в понедельник (23 декабря. — ТМТ) Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС. Не стоит объяснять, какую реакцию это вызовет среди других лидеров, что еще больше усложняет ситуацию», — отметил Вучич цитата по Pink TV.

20 декабря Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке подкупа. По словам словацкого премьера, в ответ на его замечание о том, что Братислава будет терять около 500 миллионов евро ежегодно из-за прекращения транзита газа, Зеленский якобы спросил, проголосует ли Словакия за вступление Украины в НАТО, если ему будет предоставлено 500 миллионов евро из замороженных российских активов. «Я ответил: «Никогда!», — заявил глава словацкого правительства.

Согласно договору, заключенному в 2019 году, транзит российского газа через территорию Украины должен завершиться в конце декабря 2024 года. Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Киев не намерен продлевать контракт.

С прекращением транзита через Украину из пяти довоенных маршрутов поставок газа в Европу у «Газпрома» останется только один — «Турецкий поток». Остановка украинского маршрута в 2025 году обернется для российской компании потерей около $5,3 млрд ежегодных доходов, если исходить из прогнозной экспортной цены Минэкономики РФ в $350 за 1000 кубометров.

Энергетические компании и крупные промышленные потребители газа из Словакии, Венгрии, Австрии и Италии обратились к Еврокомиссии с декларацией, призывающей найти способ продлить транзит газа через Украину. Однако Еврокомиссия вскоре сообщила Bloomberg, что «не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину». В ЕС считают, что регион готов к прекращению транзита и располагает альтернативными источниками поставок.

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