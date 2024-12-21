The Telegraph: Северокорейские войска обернулись проблемой для Путина 1 21.12.2024, 15:47

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Надежды Кремля не оправдались.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын передал российскому коллеге 11-тысячную группировку войск для помощи в войне против Украине.

Этот момент должен был укрепить связи между Москвой и Пхеньяном, а вместо этого обернулся очень большими проблемами.

Об этом говорится в статье The Telegraph. Северокорейские солдаты были задействованы в боях в Курской области России.

Надежды Кремля на то, что они станут переломной силой на этом участке фронта, не оправдались.

Их бросают на суицидальные штурмы в качестве «пушечного мяса», что ожидаемо оборачивается полным разгромом.

«Отношения между Путиным и Ким Чен Ыном были окроплена кровью на этой неделе, когда появились первые свидетельства о потерях войск КНДР на поле боя… 11-тысячная группировка КНДР, вместо ожидаемого усиления российских сил, создает серьезные проблемы для обеих сторон. Северокорейские солдаты, не имея опыта в современной войне, сталкиваются с высокими потерями. Уже более 100 из них погибли, а около 1 000 получили ранения», — говорится в статье.

Одна из первых и самых главных проблем, с которой столкнулись россияне во взаимодействии с войсками КНДР, — это языковой барьер.

Случаи недопонимания привели к конфликтам и первым потерям еще до того, как северокорейцев допустили к боевым действиям. Как сообщается, несмотря на трудности, Пхеньян намерен отправить на помощь россиян дополнительные группировки солдат.

Ким Чен Ын лично контролирует их подготовку к боевым действиям. Тем не менее, интеграция северокорейцев в русскую оккупационную армию происходит с большими сложностями.

Командиры ВС РФ не хотят работать с солдатами КНДР и жалуются на дополнительную нагрузку на ресурсы.

Попытка России использовать северокорейские войска вместо усиления собственных сил обернулась новыми вызовами.

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