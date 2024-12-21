Для водителей в Беларуси вводят еще одно новшество 21.12.2024, 15:57

Оно касается транспортного налога.

В Беларуси с 1 января 2025 года введут еще одно новшество по транспортному налогу. Этот сбор отменят для некоторых категорий населения. Новшество предусмотрено правками в Налоговый кодекс. Напомним, в следующем году чиновники также повысят этот сбор.

С 2025 года некоторых владельцев транспорта освободят от уплаты налога. Речь о военнослужащих срочной военной службы, а также тех, кто проходит альтернативную службу.

Но нюанс в том, что налог за транспорт за нынешний год уплачивают в следующем. К примеру, в 2024-м начисляли сбор за 2023-ый. Поэтому по факту военнослужащие срочной военной службы и те, кто проходит альтернативную службу, не будут платить транспортный налог с 2026-го, когда беларусам выставят счета за 2025-ый.

Напомним, по транспортному налогу есть льготы для некоторых категорий населения. К примеру, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов ВОВ, инвалидов I или II группы и пенсионеров, но также ветеранов боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

Также с 1 января 2025 года в Беларуси также поднимут ставки транспортного налога. Новшество касается как физлиц, так и юрлиц.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости и прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а с 1 января 2025-го поднимут до 70 рублей. Рост — на 6,1%.

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