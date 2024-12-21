Лукашенко прилетел в ОАЭ лечиться? 33 Telegram-канал «Ник и Майк»

21.12.2024, 16:13

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Проблемы с позвоночником дали о себе знать.

Несколько месяцев назад мы писали, что Лукашенко может пропасть из публичного пространства на несколько дней. Проблемы со здоровьем дают о себе знать.

Синепалый доверился эмиратской медицине. Нужно поправить позвоночник. Консерв (старых фото — прим.) со встреч в аэропорту хватило на всего лишь два дня.

Однако в возрасте и общем состоянии Лукашенко любое хирургическое вмешательство вряд ли приведет к ожидаемым результатам.

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