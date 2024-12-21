Лукашенко прилетел в ОАЭ лечиться?33
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 21.12.2024, 16:13
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Проблемы с позвоночником дали о себе знать.
Несколько месяцев назад мы писали, что Лукашенко может пропасть из публичного пространства на несколько дней. Проблемы со здоровьем дают о себе знать.
Синепалый доверился эмиратской медицине. Нужно поправить позвоночник. Консерв (старых фото — прим.) со встреч в аэропорту хватило на всего лишь два дня.
Однако в возрасте и общем состоянии Лукашенко любое хирургическое вмешательство вряд ли приведет к ожидаемым результатам.
Telegram-канал «Ник и Майк»