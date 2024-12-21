«Регионы Путину неважны, плевать он хотел на них»1
- 21.12.2024, 16:23
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В России не хватает систем ПВО для защиты городов.
В России не хватает систем противовоздушной и противоракетной обороны для того, чтобы прикрывать собственные объекты и города, поскольку значительное количество страна-агрессор потеряла.
Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
По его словам, ключевые системы ПВО сконцентрированы в Москве, возле резиденции российского диктатора Владимира Путина, а также Санкт-Петербурге.
«Регионы Путину неважны, плевать он хотел на них», — отметил Коваленко.
21 декабря в Республике Татарстан раздавались взрывы. Местные жители заявляли об атаке дронами и «работе ПВО». Российский Telegram-канал Astra писал, что в Казани один из БПЛА врезался в элитный 37-этажный дом. В Сети опубликовали кадры прилета, на которых видно, как дрон влетает в верхние этажи дома, происходит взрыв и пожар.
Пресс-служба главы Республики Татарстан утверждает, что в результате атаки БПЛА утром 21 декабря в Казани зафиксировано восемь прилетов. Шесть дронов якобы попали в дома, а один — в промышленный объект.
Минобороны страны-агрессора заявляет, что ПВО «уничтожила» три беспилотника, еще три были «подавлены» средствами РЭБ.
Местные паблики писали, что по меньшей мере два дрона попали в элитную высотку в Казани, еще один — в другую многоэтажку. Мониторинговые каналы указывают, что дроны могли влететь в дома в результате работы РЭБ.