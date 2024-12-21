«Регионы Путину неважны, плевать он хотел на них» 1 21.12.2024, 16:23

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В России не хватает систем ПВО для защиты городов.

В России не хватает систем противовоздушной и противоракетной обороны для того, чтобы прикрывать собственные объекты и города, поскольку значительное количество страна-агрессор потеряла.

Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, ключевые системы ПВО сконцентрированы в Москве, возле резиденции российского диктатора Владимира Путина, а также Санкт-Петербурге.

«Регионы Путину неважны, плевать он хотел на них», — отметил Коваленко.

21 декабря в Республике Татарстан раздавались взрывы. Местные жители заявляли об атаке дронами и «работе ПВО». Российский Telegram-канал Astra писал, что в Казани один из БПЛА врезался в элитный 37-этажный дом. В Сети опубликовали кадры прилета, на которых видно, как дрон влетает в верхние этажи дома, происходит взрыв и пожар.

Пресс-служба главы Республики Татарстан утверждает, что в результате атаки БПЛА утром 21 декабря в Казани зафиксировано восемь прилетов. Шесть дронов якобы попали в дома, а один — в промышленный объект.

Минобороны страны-агрессора заявляет, что ПВО «уничтожила» три беспилотника, еще три были «подавлены» средствами РЭБ.

Местные паблики писали, что по меньшей мере два дрона попали в элитную высотку в Казани, еще один — в другую многоэтажку. Мониторинговые каналы указывают, что дроны могли влететь в дома в результате работы РЭБ.

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