В Минске простая просьба пары к незнакомцу закончилась нападением 2 21.12.2024, 16:40

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Хулигана задержали.

Вынесен приговор 38-летнему ранее неоднократно судимому минчанину, которого обвиняли в совершении особо злостного хулиганства, пишет госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Советского района.

Поздним вечером девушка с парнем общались на скамейке возле Комаровского рынка. Вдруг к ним подсел незнакомый мужчина. Молодые люди попросили его пересесть на другую лавочку, на что тот достал из мусорки стеклянную бутылку и разбил ее о голову девушки. Парень вступился за подругу, между ним и фигурантом началась потасовка. Злоумышленник нанес молодому человеку два удара «розочкой» по лицу и телу, а также несколько раз ударил рукой по голове.

Хулигана задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.

— Обвиняемый официально трудоустроен, ранее десять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления, — прокомментировала старший помощник прокурора Советского района Алина Максимчик, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь (Особо злостное хулиганство), и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии в условиях строгого режима. Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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