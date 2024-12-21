ВСУ вооружат дистанционными боевыми модулями 21.12.2024, 16:44

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Что это за оружие.

На вооружение ВСУ приняли дистанционный боевой модуль Wolly. Это оружие украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly.

Модуль оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

«Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, основанные на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, был учтен ряд предложений по управлению и автоматизации при применении оружия.

Минобороны добавляет, что украинский модуль удобно транспортировать, поскольку он легкий. К месту установки его может доставить один военнослужащий. Заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы Wolly.

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