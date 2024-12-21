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«Володя, до свидания»

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  • 21.12.2024, 17:06
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«Володя, до свидания»
Александр Сотник

Журналист рассказал о возможном сценарии бунта в окружении Путина.

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вопрос о том, кто сегодня в России способен бросить вызов окружению диктатора Владимира Путина.

«Не вижу сейчас таких игроков в окружении Путина, которые могли бы сейчас бросить ему вызов», - подчеркнул он в разговоре с «Главредом».

Публицист говорит, что все игроки сейчас в окружении Путина – это те самые люди, на кого он опирается.

«Что бы там ни стонал Дерипаска, он всего лишь Дерипаска, а у Путина там Роттенберги, Тимченко, Сечин, Потанин, Ковальчуки. Это тот самый ближний круг, на который опирается Путин. И в рядах этого круга я не вижу никаких врагов», - убежден он.

Журналист отмечает, что на сегодня можно констатировать, что в этом круге всё монолитно.

«Не знаю, что должно произойти, чтобы эта группировка сказала: «Володя, до свидания. Нам нужен другой фронтмен». Разве что ядерный удар, после которого пещера получит такой ответ, что там уже не с кем будет вести переговоры. Так что я сейчас не вижу таких людей, которые могли бы бросить вызов Путину. Он их устраивает», - добавил Сотник.

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