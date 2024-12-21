Ждать ли настоящую зиму?
- 21.12.2024, 17:17
Прогноз погоды на следующую неделю.
На календаре середина декабря, а настоящей зимы все нет. Ждать ли ее на следующей неделе, рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
И, по его словам, нет.
«В большинстве дней температура будет держаться около 0°C. Атмосферу продолжит контролировать Атлантика, которая будет приносить теплые воздушные массы и поддерживать оттепельную погоду. Есть вероятность появления гололеда. Температура будет на 1…3°C выше нормы», - сказал Рябов в эфире госТВ.
В понедельник в большинстве районов страны, а во вторник на юго-восточной половине территории Беларуси выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, которые днем перейдут в дождь. В некоторых местах будет туман, а на отдельных участках дорог — гололедица. Влажность воздуха составит до 80%. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, его скорость будет умеренной. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до +2°C. В понедельник и вторник днем ожидается около 0°C.
К середине недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит до 80%. Ночью и утром возможен туман, местами на дорогах будет скользко. В ночные часы температура будет варьироваться от -1 до -6°C, днем – от -1 до +2°C.
В начале второй половины недели погодные условия будут определяться влиянием антициклона, пришедшего с запада Европы. Ожидается переменная облачность. В большинстве районов осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит около 80%. Ночью температура будет колебаться от -1 до +5°C. В четверг и пятницу днем ожидается температура около 0°C.
В следующие выходные дни в Беларуси сохранится область высокого атмосферного давления, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной. Ночью и утром местами возможен туман. Влажность воздуха составит до 70%. Ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -2°C, а в субботу и воскресенье днем ожидается до -2°C.