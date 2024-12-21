На пороховом заводе в Казани продолжают греметь взрывы: что известно 21.12.2024, 17:24

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иллюстративное фото

Взрывы начались после атаки БПЛА.

В российской Казани после утренней атаки дронами с территории порохового завода доносятся взрывы, сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, взрывы начались с момента атаки БПЛА. При этом на предприятии заявили о плановых испытаниях, которые якобы продлятся до 16:00.

«Местные власти ввели режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС», - говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Казанский пороховой завод является одним из «хребтов» российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможно.

«В Казани есть пороховой завод, являющийся одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии России. Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты «Калибр», «Искандер» и другие», - отметил он.

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