Директора гимназии в Горках поймали пьяным за рулем?8
- 21.12.2024, 17:54
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Однако права у него не забрали.
Читатели сайта Charter97.org сообщают, что директора ГУО «Гимназия No1 города Горки, бывшего «депутата» Сергея Прудникова поймали пьяным за рулем.
Однако дело замяли. Его не только не лишили права управлять транспортным средством, но и оставили руководить учебным заведением.
«Интересно, чему может научить и наруководить в учебном заведении этот персонаж», — пишут читатели сайта Charter97.org.
Отметим, что Сергей Прудников руководил так называемыми «избирательными комиссиями» в городе Горки.