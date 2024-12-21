В нескольких городах России прогремели взрывы
- 21.12.2024, 18:11
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В публичных местах взорвали пиротехнику.
В нескольких городах России произошли взрывы пиротехники в местах скопления людей. Известно о двух задержанных, полиция заявила, что подозреваемые действовали по указанию телефонных мошенников, пишет «Радио Свобода».
Из-за взрывов пиротехники эвакуировали торговый центр «Форт» на северо-востоке Москвы, взрыв произошел в расположенном там помещении многофункциональном центре предоставления государственных услуг, МФЦ и торговый центр в Королеве, отделение почты в подмосковных Химках.
Задержаны двое подозреваемых: в Москве и Королеве. В первом случае пенсионерка, как утверждается, взорвала петарду по указанию людей, выманивших у нее 120 тысяч рублей. Во втором подозреваемый, как утверждается, попытался взорвать пиротехнику еще и в отделении полиции.
Кроме того, взрыв произошел у банкомата внутри отделения Сбербанка в Санкт-Петербурге: там, по предварительным данным, могло взорваться самодельное взрывное устройство. О пострадавших не сообщается, разрушен один из банкоматов.
«Mash на Мойке» пишет, что перед взрывом в банкомат был закачан газ: это распространенный способ ограбления банкоматов. Вероятно, этот взрыв не имеет отношения к предыдущим.