закрыть
21 декабря 2024, суббота, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В нескольких городах России прогремели взрывы

  • 21.12.2024, 18:11
  • 2,056
В нескольких городах России прогремели взрывы

В публичных местах взорвали пиротехнику.

В нескольких городах России произошли взрывы пиротехники в местах скопления людей. Известно о двух задержанных, полиция заявила, что подозреваемые действовали по указанию телефонных мошенников, пишет «Радио Свобода».

Из-за взрывов пиротехники эвакуировали торговый центр «Форт» на северо-востоке Москвы, взрыв произошел в расположенном там помещении многофункциональном центре предоставления государственных услуг, МФЦ и торговый центр в Королеве, отделение почты в подмосковных Химках.

Задержаны двое подозреваемых: в Москве и Королеве. В первом случае пенсионерка, как утверждается, взорвала петарду по указанию людей, выманивших у нее 120 тысяч рублей. Во втором подозреваемый, как утверждается, попытался взорвать пиротехнику еще и в отделении полиции.

Кроме того, взрыв произошел у банкомата внутри отделения Сбербанка в Санкт-Петербурге: там, по предварительным данным, могло взорваться самодельное взрывное устройство. О пострадавших не сообщается, разрушен один из банкоматов.

«Mash на Мойке» пишет, что перед взрывом в банкомат был закачан газ: это распространенный способ ограбления банкоматов. Вероятно, этот взрыв не имеет отношения к предыдущим.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман