Россияне хотели форсировать Днепр в районе Антоновского моста, но не доплыли 21.12.2024, 18:39

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иллюстративное фото

ВСУ сработали на опережение.

Российские солдаты пытались форсировать Днепр в районе Антоновского моста, что возле Херсона. Однако у них не получилось доплыть даже до середины реки.

Об этом заявил спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, об этом сообщает Telegram-канал «Мы Украина».

По его словам, эта попытка россиян не стала чем-то экстраординарным, ведь оккупанты ежедневно пытаются захватить острова на Днепре или даже плацдарм на правом берегу.

«Вчера противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста», - рассказал Волошин.

Он отметил, что Силы обороны сработали на опережение, и именно поэтому некоторые вражеские средства не успели развернуться и оставались на местах сосредоточения.

«Хотя обстрел был довольно массированный, и есть жертвы и пострадавшие, есть разрушения домов и инфраструктуры, противник не смог доплыть даже до середины Днепра», - подчеркнул Волошин.

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