Российская ПВО сбила свой вертолет 3 21.12.2024, 18:59

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Никто из экипажа вертолета не выжил.

Российская противовоздушная оборона 18 декабря сбила свой очередной вертолет. На место падения судна выехала специальная комиссия для выяснения обстоятельств.

Об этом сообщают российские милитаристские телеграммы-каналы.

Паблики отмечают, что никто из экипажа вертолета не выжил. Предварительно известно, что его сбил российский зенитный ракетный комплекс.

«Спейте спокойно, братья... Предварительно — наш ЗРК. Комиссия выехала, будут разбираться», — говорится в сообщении.

Какой тип судна уничтожили и где именно — не уточняют.

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