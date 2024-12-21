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В белорусских магазинах нашли опасную икру из овощей

  • 21.12.2024, 19:11
В белорусских магазинах нашли опасную икру из овощей

Ее запретили продавать.

Госстандарт внес в список опасных товаров консервы, которые вы наверняка видели на магазинных полках. Под запрет на реализацию попала икра из кабачков торговой марки «Хозяин-Барин».

Выпускает эту продукцию Быховский консервный завод. После проверки состава продукта оказалось, что при его производстве были допущены опасные нарушения. В результате уровень нитратов в икре из овощей был превышен в 2,6 раза — при допустимых 400 мг/кг их показатель в продукте составил 1052 мг/кг.

Госстандарт с 24 декабря запретил продажу этой икры в Беларуси.

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