В белорусских магазинах нашли опасную икру из овощей
- 21.12.2024, 19:11
Ее запретили продавать.
Госстандарт внес в список опасных товаров консервы, которые вы наверняка видели на магазинных полках. Под запрет на реализацию попала икра из кабачков торговой марки «Хозяин-Барин».
Выпускает эту продукцию Быховский консервный завод. После проверки состава продукта оказалось, что при его производстве были допущены опасные нарушения. В результате уровень нитратов в икре из овощей был превышен в 2,6 раза — при допустимых 400 мг/кг их показатель в продукте составил 1052 мг/кг.
Госстандарт с 24 декабря запретил продажу этой икры в Беларуси.