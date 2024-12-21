Лукашенко в поисках запасного аэродрома 21.12.2024, 19:24

Но в самолетах семейства найдется место не для всех.

Телеграм-канал «Ник и Майк» пишет о ближневосточном турне престарелого белорусского диктатора:

— Турне в поисках запасного аэродрома для семейства Лукашенко и гавани для денег проходит достаточно успешно для агрофюрера.

Оман готов принять на покой в случае большого шухера. Эмираты пока подтверждают готовность сохранить семейный общак за умеренную плату.

В этом всем, однако, есть тучки для ближайшего окружения. В тонкие темы личного выживания и спасения благосостояния не входит даже ближний круг. Для всяких бравых дегенералов, министров и губернаторов просто нет места на самолетах семейства. Нет даже места при обсуждении этих тем. В этом плане Лукашенко ничем не отличается от друга Башара.

Как долететь до запасного аэродрома, пока остается открытым. Полеты над территорией России не являются самым безопасным маршрутом.

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