Белорусы рассказали, какой подарок от работодателей хотят получить

Белорусы рассказали, какой подарок от работодателей хотят получить4
- 21.12.2024, 19:38
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Самые непопулярные варианты — брендированные сувениры.
Накануне новогодних праздников сайт rabota.by провел опрос сотрудников белорусских компаний, чтобы выяснить, какие подарки они ожидают от работодателей и хотят ли отмечать Новый год с коллегами, пишет office life .
Как оказалось, большинство опрошенных (82,9%) хотели бы получить от нанимателя денежную премию к Новому году.
Примерно четверть рассчитывает на какие-то добротные и полезные подарки, а каждый пятый — на сертификаты в спа, фитнес, развлечения.
Меньше 15% хотели бы получить сладкие подарки для своих детей.
Самые непопулярные варианты — брендированные сувениры от компании (меньше 10%) и конфеты, фрукты, шампанское (всего лишь 5,9%).
Интересно, что больше трети опрошенных не пойдут на новогодний корпоратив. Самым популярным объяснением этого стало желание провести время с семьей (42% опрошенных) и нежелание тратить деньги на корпоратив (35,9%).
По мнению участников опроса, самое важное на корпоративе — это возможность пообщаться с коллегами в нерабочей атмосфере, вкусная еда и напитки, а также интересная программа.
В опросе приняло участие 1692 сотрудника различных компаний.