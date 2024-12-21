Белорусы рассказали, какой подарок от работодателей хотят получить 4 21.12.2024, 19:38

1,158

Самые непопулярные варианты — брендированные сувениры.

Накануне новогодних праздников сайт rabota.by провел опрос сотрудников белорусских компаний, чтобы выяснить, какие подарки они ожидают от работодателей и хотят ли отмечать Новый год с коллегами, пишет office life .

Как оказалось, большинство опрошенных (82,9%) хотели бы получить от нанимателя денежную премию к Новому году.

Примерно четверть рассчитывает на какие-то добротные и полезные подарки, а каждый пятый — на сертификаты в спа, фитнес, развлечения.

Меньше 15% хотели бы получить сладкие подарки для своих детей.

Самые непопулярные варианты — брендированные сувениры от компании (меньше 10%) и конфеты, фрукты, шампанское (всего лишь 5,9%).

Интересно, что больше трети опрошенных не пойдут на новогодний корпоратив. Самым популярным объяснением этого стало желание провести время с семьей (42% опрошенных) и нежелание тратить деньги на корпоратив (35,9%).

По мнению участников опроса, самое важное на корпоративе — это возможность пообщаться с коллегами в нерабочей атмосфере, вкусная еда и напитки, а также интересная программа.

В опросе приняло участие 1692 сотрудника различных компаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com