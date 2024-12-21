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Названы продукты, улучшающие память

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  • 21.12.2024, 19:49
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Названы продукты, улучшающие память

Ученые провели эксперимент, который длился восемь недель.

Ученые из Института неврологии и психического здоровья Флори при Университете Мельбурна выяснили, что пробиотические добавки могут улучшать рабочую память. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience.

Пребиотики — это вещества, которые способствуют росту полезных бифидо- и лактобактерий, иначе говоря, пробиотиков, в кишечнике. В течение восьми недель ученые проводили эксперимент с участием 118 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которые испытывали умеренный психологический стресс и страдали от недостатка пребиотических волокон в своем рационе. Участников разделили на четыре группы: первая принимала пробиотики, вторая придерживалась диеты, богатой пребиотиками, третья сочетала оба подхода, а четвертая получала плацебо.

Результаты исследования показали, что пробиотики могут оказывать незначительное положительное влияние на рабочую память — способность удерживать и обрабатывать информацию в краткосрочной перспективе. Однако, это улучшение было небольшим и требует подтверждения в более масштабных экспериментах.

Интересно, что диета с высоким содержанием пребиотиков продемонстрировала неожиданные результаты — снижение скорости обработки информации. Хотя ранее такая диета уже была связана с положительными изменениями в настроении, сне и уровне стресса. Комбинация пробиотиков и пребиотиков, вопреки ожиданиям, не привела к заметным синергетическим эффектам.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших экспериментов в этой области. Они планируют более подробно изучить изменения микробиома участников и продолжить разработку протоколов диетического вмешательства, которые могут быть применены в клинической практике.

Работа является частью масштабного проекта Gut Feelings, который изучает взаимосвязь между питанием, микробиомом и психическим здоровьем.

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