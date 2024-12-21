Новое правительство Исландии хочет провести референдум о членстве в ЕС 1 21.12.2024, 19:58

1,312

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным.

Трехпартийное правительство Исландии, сформированное в субботу, 21 декабря, в своей предвыборной программе анонсировало проведение референдума о членстве страны в Европейском Союзе.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Социал-демократы, либералы и центристы, которые вошли в новое правительство Исландии, пообещали осуществлять внешнюю политику, «основанную на правах человека, мире, уважении к международному праву и тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, другими нордическими странами и НАТО».

«Референдум о продолжении переговоров о членстве Исландии в Европейском Союзе состоится не позднее 2027 года», – отмечается в коалиционном договоре.

Кроме того, коалиционное правительство Исландии поручит независимым иностранным экспертам подготовить отчет о преимуществах и недостатках национальной валюты – кроны и «возможности Исландии в валютных вопросах».

Социал-демократическая партия и Партия реформ Исландии, которые вошли в правительство, декларируют приверженность к членству страны в Европейском Союзе.

В Партии реформ, чей лидер Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир возглавит Министерство иностранных дел Исландии, ранее декларировали стремление провести референдум о членстве в ЕС.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным в Исландии: чуть более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% – против, а остальные не определились.

Отчасти это связано с кризисом стоимости жизни в Исландии: считается, что членство в ЕС может способствовать развитию экономики за счет уменьшения торговых барьеров, а вступление в еврозону уменьшит волатильность обменного курса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com