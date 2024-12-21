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В ВСУ появилось новое подразделение

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  • 21.12.2024, 20:28
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В ВСУ появилось новое подразделение

Оно не боевое.

В Вооруженных Силах Украины создано подразделение, которое будет координировать действия, направленные на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий - подразделение по защите культурного наследия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в «Фейсбуке».

Соответствующее решение было принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и утверждено совместной директивой Министра обороны Украины и Главнокомандующего ВС Украины после длительных консультаций с международными партнерами, Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также общественностью.

Подразделение по защите культурного наследия будет функционировать в структуре гражданско-военного сотрудничества ВС Украины.

В состав нового подразделения войдут военнослужащие, имеющие образование и предыдущий опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела.

Создание специального подразделения является очередной мерой имплементации на национальном уровне положений части второй статьи 7 Конвенции о защите и сохранении культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Украина придерживается норм международного права, выполняет взятые на себя обязательства, максимально использует все существующие механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта.

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