В ВСУ появилось новое подразделение 1 21.12.2024, 20:28

1,692

Оно не боевое.

В Вооруженных Силах Украины создано подразделение, которое будет координировать действия, направленные на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий - подразделение по защите культурного наследия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в «Фейсбуке».

Соответствующее решение было принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и утверждено совместной директивой Министра обороны Украины и Главнокомандующего ВС Украины после длительных консультаций с международными партнерами, Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также общественностью.

Подразделение по защите культурного наследия будет функционировать в структуре гражданско-военного сотрудничества ВС Украины.

В состав нового подразделения войдут военнослужащие, имеющие образование и предыдущий опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела.

Создание специального подразделения является очередной мерой имплементации на национальном уровне положений части второй статьи 7 Конвенции о защите и сохранении культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Украина придерживается норм международного права, выполняет взятые на себя обязательства, максимально использует все существующие механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com