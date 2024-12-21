Зеленский назвал цели в РФ, которые будут атакованы
- 21.12.2024, 20:38
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У ВСУ появилось много украинского оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание российских бомб в онкодиспансер в Херсоне, где в то время проходили лечение онкобольные херсонцы. Зеленский назвал этот удар «целенаправленным» и «издевательством над людьми», поскольку только здесь больные люди могли получить радиотерапевтическое лечение.
«Россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценное для херсонцев. И этот целенаправленный удар является не чем иным, как издевательством над людьми», - отметил Зеленский.
Он добавил, что ВСУ продолжат наносить удары по российским военным объектам – дронами и ракетами.
«И все больше украинскими, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей. Наша защита абсолютно справедлива», - пояснил президент Украины.