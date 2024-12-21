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Ученые: Сердце способно на частичное самоисцеление

  • 21.12.2024, 20:51
Ученые: Сердце способно на частичное самоисцеление

Удивительное открытие.

Международная группа исследователей под руководством доктора медицинских наук Хешама А. Садека из Медицинского колледжа Университета Аризоны (США) изучала работу сердечной мышцы у пациентов с искусственным сердцем, пишет «Нож».

Искусственное сердце — устройство вспомогательной терапии левого желудочка, оно помогает перекачивать кровь. Специалисты обнаружили, что у людей с искусственным сердцем мышечные клетки восстанавливались в шесть раз быстрее, нежели у здоровых людей.

«Это самое убедительное доказательство того, что клетки сердечной мышцы человека действительно могут регенерировать, и это действительно впечатляет», — рассказал Хешам Садек.

Теперь Садек планирует выяснить, почему процесс регенерации запускается только у 25% пациентов с искусственным сердцем. Также в планах учёных изучить то, как воздействовать на молекулярные процессы, участвующие в делении клеток.

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