Ученые: Сердце способно на частичное самоисцеление
- 21.12.2024, 20:51
Удивительное открытие.
Международная группа исследователей под руководством доктора медицинских наук Хешама А. Садека из Медицинского колледжа Университета Аризоны (США) изучала работу сердечной мышцы у пациентов с искусственным сердцем, пишет «Нож».
Искусственное сердце — устройство вспомогательной терапии левого желудочка, оно помогает перекачивать кровь. Специалисты обнаружили, что у людей с искусственным сердцем мышечные клетки восстанавливались в шесть раз быстрее, нежели у здоровых людей.
«Это самое убедительное доказательство того, что клетки сердечной мышцы человека действительно могут регенерировать, и это действительно впечатляет», — рассказал Хешам Садек.
Теперь Садек планирует выяснить, почему процесс регенерации запускается только у 25% пациентов с искусственным сердцем. Также в планах учёных изучить то, как воздействовать на молекулярные процессы, участвующие в делении клеток.