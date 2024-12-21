закрыть
21 декабря 2024, суббота, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске нашли самую дорогую елку

  • 21.12.2024, 21:42
  • 1,480
В Минске нашли самую дорогую елку

Цена шокирует.

Новогодних елей в Минске хоть отбавляй: на улице – живых, в магазинах – искусственных. Нашли самую дорогую зеленую красавицу в столице. Цена шокирует.

В ЦУМе в эти дни многолюдно: люди активно выбирают подарки, пишут «Минск-Новости». В отделе с новогодними украшениями тоже ажиотаж – покупатели в основном присматривают игрушки. Но есть и те, кто интересуется искусственными елками.

Цены на них варьируются от Br28 до Br500, все зависит от размера и других характеристик. Производство – Беларусь и Россия.

Но бросается в глаза высоченная елка в центре зала. Пятиметровое дерево стоит Br6336. Сделали его в Беларуси. Вряд ли такая елка поместится в городской квартире. А вот в загородном доме или каком-нибудь офисе – вполне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман