В Минске нашли самую дорогую елку 21.12.2024, 21:42

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Цена шокирует.

Новогодних елей в Минске хоть отбавляй: на улице – живых, в магазинах – искусственных. Нашли самую дорогую зеленую красавицу в столице. Цена шокирует.

В ЦУМе в эти дни многолюдно: люди активно выбирают подарки, пишут «Минск-Новости». В отделе с новогодними украшениями тоже ажиотаж – покупатели в основном присматривают игрушки. Но есть и те, кто интересуется искусственными елками.

Цены на них варьируются от Br28 до Br500, все зависит от размера и других характеристик. Производство – Беларусь и Россия.

Но бросается в глаза высоченная елка в центре зала. Пятиметровое дерево стоит Br6336. Сделали его в Беларуси. Вряд ли такая елка поместится в городской квартире. А вот в загородном доме или каком-нибудь офисе – вполне.

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