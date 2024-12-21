В Минске нашли самую дорогую елку
- 21.12.2024, 21:42
- 1,480
Цена шокирует.
Новогодних елей в Минске хоть отбавляй: на улице – живых, в магазинах – искусственных. Нашли самую дорогую зеленую красавицу в столице. Цена шокирует.
В ЦУМе в эти дни многолюдно: люди активно выбирают подарки, пишут «Минск-Новости». В отделе с новогодними украшениями тоже ажиотаж – покупатели в основном присматривают игрушки. Но есть и те, кто интересуется искусственными елками.
Цены на них варьируются от Br28 до Br500, все зависит от размера и других характеристик. Производство – Беларусь и Россия.
Но бросается в глаза высоченная елка в центре зала. Пятиметровое дерево стоит Br6336. Сделали его в Беларуси. Вряд ли такая елка поместится в городской квартире. А вот в загородном доме или каком-нибудь офисе – вполне.